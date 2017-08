La barranquillera María McCausland nos presenta su nuevo sencillo ‘Vuelve a nacer’

En La Noche de la Libertad hablamos con Maria McCausland, la cantante, bailarina, y periodista colombiana, que además es voluntaria en la fundación Soñar Despierto y en el programa Manos que Ayudan de El Arte de Vivir, sobre su nueva canción ‘Vuelve a Nacer’.

Debutó en el mercado musical colombiano en el 2012 con su sencillo ‘No Mires Atrás’, en 2013 continúa trabajando y lanza ‘Siempre Supe’ una balada pop compuesta sólo por piano, cello y violín, con la que alcanza reconocimiento nacional siendo parte del Top 10 del listado Pop Latino del National Report, reporte que registra las canciones más sonadas en las emisoras colombianas.

Un año después, Maria lanza su tercer sencillo titulado ‘Queriendo Sola’, también balada pop, canción que ocupa el puesto número dos en el listado de Itunes de la categoría Pop en Colombia, siendo superada sólo por Pharrell Williams con la canción Happy y llegando a estar por encima de Shakira con su sencillo Cant Remember to Forget You.