La luz de esperanza que representa Emmanuel, el hijo de Clara Rojas

La representante a la cámara y ex secuestrada por las Farc, Clara Rojas, habló en la Noche de la Libertad sobre el encuentro de su hijo Emmanuel con el papa Francisco durante su visita en Colombia, quizás una de las imagines más emotivas que dejó tras su paso por el país, pues cabe recordar que el menor de 13 años nació en cautiverio, un hecho que representa uno de los dramas que deja la guerra pero también un mensaje de vida y esperanza.

“El mensaje a los jóvenes me encantó, no hay que dejar de soñar ni perder esa alegría, y sin duda de ellos depende no solo mantener la paz sino conservarla a futuro, también me gustó el mensaje a las víctimas pues el perdón es el bálsamo y en ese camino estamos”, destacó Rojas sobre las palabras del pontífice.

Además, agradeció el gesto con ella y con su hijo de haber sido invitado al encuentro con el papa y darle la bienvenida, pues fue muy emotivo tanto para ella como para él quien no salía de su asombro.