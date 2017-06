María Alejandra Sochi, madre de Mauricio Castillo, uno de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 22 de febrero en San Cristobal Norte en Bogotá aseguró en la Noche de la Libertad, que aunque siguen las investigación las autoridades no han avanzado en nada en el caso, no saben si sus hijos continúan con vida o no pues han pasado tres meses desde su desaparición y no hay rastro de ellos.