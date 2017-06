“No tenemos secuestrados de acuerdo al estrato, todos son de nuestro interés”: Gaula de la Policía

El diálogo con La Noche de la Libertad, el Director del Gaula de la Policia, General Fernando Murillo, manifestó que la disminución en las cifras ha sido significativa en comparación a años anteriores pues en 2016 se presentaron 207 casos que en más del 50 % fue por secuestro simple que no equivale a secuestro extorsivo ni político.

Según el General hay tres líneas de acción, primero que las personas hagan el anuncio correspondiente a la policía, no pagar rescates pues no siempre liberan a la persona tras efectuarse el pago del dinero, y tercero se activan rescates cuando no se pone en peligro la vida del secuestrado y se esté seguro del lugar donde está retenida la persona.

A propósito del secuestro del Herledy López, miembro de la ONU, hecho atribuido a las disidencias de las Farc, señaló que es un secuestro político por no estar de acuerdo con el proceso de paz, sin embargo el Gaula, el ministerio de Defensa, la misma familia y la ONU trabajan para que sea liberado lo más pronto posible.

Frente al caso de secuestro de un médico hijo de un ganadero presentado en Córdoba, el director del Gaula indicó que ya fue liberado en menos de 24 horas, tras el pago de una extorsión por una banda de delincuencia común, y frente al caso del ganadero en Chitagá, Norte de Santander, Roberto Flórez Villamizar, quien fue interceptado en su finca, en horas de la madrugada, por hombres encapuchados, la víctima se encontraba con su esposa quien fue dejada en libertad a las pocas horas, aseguró que continúa la búsqueda del ganadero que al parecer podría estar en poder del ELN.