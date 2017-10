El padre de Brayan Andrés Montaña, Germán Montaña, aseguró en la Noche de la Libertad, que no ha parado un día en el que no busque a su hijo, quien desapareció junto a otros dos menores en la localidad de Usaquen el pasado 22 de febrero, y desde ese momento las pistas que se han obtenido no ha arrojado dar con el paradero de los jóvenes, por lo que seguirán movilizándose con el fin de que las autoridades y los colombianos no los olviden.