En este episodio recordamos a Jimi Hendrix. Las opiniones del video de Alejandra Azcárate donde se burla de un japonés. El rock puede esperar para aficionados a juegos electrónicos en Rock in Río. Las fotos finalistas del Wildlife Photographer of the Year 2017. ¿Por qué no debes dejar el bluetooth del móvil siempre conectado? Los perfiles en Twitter, Facebook e Instagram que postean frases destacadas de fútbol. Dar la cara es 34 veces más efectivo que enviar un correo electrónico.