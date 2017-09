“Mi hijo no era un violador”: Padre de ‘mototaxista’ asesinado en Valledupar

Autoridades en el Cesar investigan los confusos hechos en los que fue asesinado Hugo José Sepúlveda Pérez. Las primeras versiones indican a una menor de 16 años edad, como autora del hecho y quien estaría defendiéndose de una presunta violación.

Hugo Sepúlveda, padre del mototaxista asesinado, habló para RCN Radio y aseguró que hay una mala información en relación al hecho y aclaró que su hijo no tiene antecedentes judiciales y no es violador. “Eso no es verdad que el intentara violar a esa joven. Los habitantes del barrio donde vivía hicieron una carta para defender la memoria de mi hijo… Él ya está muerto y no se puede defender” Señaló el padre de la victima y señaló que podria tratarse de un atraco al que su hijo se opuso y terminó muerto.