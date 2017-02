Niegan recurso de súplica en caso Gobernador, Guido Echeverry Piedrahita

Foto: RCN Radio

La Sección Quinta del Consejo de Estado, negó nuevamente el recurso de súplica que uno de los abogados del Gobernador suspendido, Guido Echeverry Piedrahita, había presentado en la audiencia pasada.

Con ponencia del Magistrado, Carlos Enrique Moreno Rubio, El Consejo de Estado, resolvió el recurso de súplica que uno de los integrantes del grupo de defensa del Gobernador suspendido de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita, presentó el pasado 27 de Enero, fecha en la que la Consejera Lucy Jannet Bermúdez Bermúdez, también había negado, por lo que había que nombrar otro Magistrado que resolviera ese requerimiento jurídico.

Se trató del Abogado, Alejandro Franco Castaño, quien en la audiencia del 27 de Enero de este año, le presentó a la Magistrada, Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, el recurso en el que se solicita unas pruebas relacionadas con la demanda presentada por el abogado Miguel Antonio Cuesta Monroy.

El jurista Franco Castaño, le explicó ese día 27 a RCN Radio, que en el proceso de demanda de nulidad de la elección de Guido Echeverry, se establecieron varios problemas jurídicos que deben ser resueltos al momento de dictar sentencia, como por ejemplo permitir varios interrogantes que nutren el debate jurídico.

“Es una prueba que permitirá saber si hubo o no diferencias en los procesos judiciales de ex alcaldes, o de mandatarios locales o regionales, por casos parecidos al de la demanda de Guido Echeverry, los motivos de la demanda al Gobernador y lograr establecer si son procesos iguales y qué nexos jurídicos tienen o no, con el proceso actual, con el fin de establecer aspectos muy jurídicos, como la confianza del estado, la seguridad jurídica, que tendrían mucha relevancia para definir el problema y el litigio jurídico que nos ocupa y que quedó planteado”, explicó Franco Castaño.

Por este recurso de súplica fue por lo que la audiencia fue suspendida, esa vez, pero también porque la Magistrada decretó una prueba oficiosa de carácter documental y cuando se resuelvan, se reanudará el proceso de demanda de elección de Guido Echeverry que pueden ser en cuestión de semanas, conoció RCN Radio.

Ese recurso de súplica, debió ser resuelto por todos los Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

El día 30 de Enero, fue radicado justamente, en el despacho del Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, el expediente para resolver el recurso de súplica presentado por el Abogado caldense, Alejandro Franco Castaño, contra la decisión de la Magistrada Ponente, Lucy Janneth Bermúdez Bermúdez, quien negó la prueba trasladada y el interrogatorio de parte, en cuyo traslado se pronunciaron tanto los abogados demandantes, Miguel Antonio Cuesta Monroy y Rafael Calixto Toncel Gaviria, así como los apoderados del demandado Guido Echeverry Piedrahíta, del Consejo Nacional Electoral y el impugnante, Rivera Giraldo.

En consecuencia, como el recurso de súplica fue negado, reiteramos con ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, la Secretaría del Consejo de Estado, ordenó que el expediente regrese al despacho de la Consejera Sustanciadora, Lucy Jannete Bermúdez Bermúdez.

Según uno de los abogados demandantes, Miguel Antonio Cuesta Monroy, ahora sólo falta que la Sección Quinta cite a audiencia de alegatos, porque según él, ya no se pueden presentar más recursos, por ninguna de las dos partes, es decir, ni por los demandantes, ni por la defensa del Dr Guido Echeverry Piedrahita.