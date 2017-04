Es poco probable que Trump reciba a dos expresidentes sin saber de qué va a hablar: Julio Londoño Paredes

El exministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes, en entrevista con RCN Radio subrayó que quizá la siguiente movida del presidente de Estados Unidos está relacionada con la supuesta reunión que tuvo con los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, al ser un personaje totalmente impredecible.

Sin embargo, aclaró que, en caso de que el encuentro haya sido cierto, el mandatario estadounidense no tiene este tipo de encuentros sin antes conocer la agenda que se va a desarrollar. “Si la entrevista se hizo de manera personal o de otra forma, son los expresidentes de Colombia y Trump quienes lo tienen que aclarar”, agregó.

Destacó que en materia diplomática es usual que los mandatarios estadounidenses reciban líderes opositores, pero, no a expresidentes. También se refirió a la carta que el Centro Democrático envío al Congreso de ese país y calificó el hecho como algo normal. “El expresidente Uribe puede dirigirse al Congreso para hacerle ver la situación que está viviendo Colombia en materia de cultivos ilícitos. Pero referirse a la situación de otros país (Venezuela), no es lo más apropiado”, dijo Londoño.

En relación a las confrontaciones que se han visto en las últimas horas entre Corea del Norte y Estados Unidos, el exembajador afirmó que no cree que esta confrontación desate un conflicto mundial. “Yo creo objetivamente que Corea del Norte no es un rival para Estados Unidos y el mundo, pero no creo que sea el elemento central para generar una guerra mundial”, manifestó el exministro.