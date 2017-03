10 medicamentos y procedimientos postulados para no ser pagados por el sistema de salud

Foto referencial de Ingimage

El ministro Alejandro Gaviria reveló que el Gobierno ya nominó los primeros 10 medicamentos y/o procedimientos para que no sean pagados por los recursos públicos del sistema de salud, tras la entrada de la ley estatutaria en salud.

De acuerdo con Gaviria, las exclusiones postuladas se hicieron de acuerdo con las guías de práctica clínica que el Ministerio construyó con las sociedades científicas, “ahí hay unos medicamentos que claramente no son recomendados, donde la evidencia dice que no son efectivos; es decir, que no sirven para nada, el Ministerio acogió esas recomendaciones de la práctica clínica y nominó la exclusión”.

Entre las exclusiones postuladas se encuentran la reconstrucción mamaria con prótesis, sombras terapeúticas y terapias que no hacen parte del enfoque terapeútico Abba.

Estas nominaciones serán estudiadas con las asociaciones científicas y organizaciones de pacientes para determinar si son o no pagadas con recursos públicos del sistema de salud.