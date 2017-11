Para el 2030 se debe acabar la epidemia del SIDA: ONUSIDA

Foto cortesía

El virus de la inmunodeficiencia humana ya ha cobrado más de 35 millones de vidas en el mundo, según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el acceso a las pruebas de detección del VIH y a los medicamentos pertinentes debería acelerarse drásticamente y de ser así se podría poner fin al SIDA a más tardar en 2030.

Acabar con esta epidemia ha sido un compromiso histórico de grandes esfuerzos en materia de salud y desarrollo, donde gracias a los avances positivos logrados, queda claro que el objetivo de erradicar la epidemia de sida puede alcanzarse.

No obstante, la agencia de Naciones Unidas que lucha contra la enfermedad (ONUSIDA), asegura que es necesario promover la responsabilidad para contribuir con este ambicioso objetivo.

“En Colombia estamos ante este horizonte optimista, precisamente porque las personas no se protegen. Es claro que hoy en día tener una relación sexual sin preservativo es como jugar una lotería para perder, no solo por contraer el VIH, sino cualquier otra enfermedad de transmisión sexual”, dijo Carlos Eduardo Pérez, Médico infectólogo de la clínica Marly.

Para el médico Carlos Arturo Álvarez, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, “todavía se percibe cierto temor de hacerse la prueba por la estigmatización, se calcula que tenemos en el país una epidemia concentrada en poblaciones entre los 15 y 50 años de aproximadamente 180 mil personas infectadas, de las cuales solo 120 mil se encuentran registradas en el sistema de salud”.

Por otro lado, se estima que un 40% de las personas portadoras (o sea, más de 14 millones de personas) no han sido diagnosticadas y no saben si están infectadas o no.

Sin embargo, actualmente el tratamiento con antirretrovíricos eficaces permite mantener controlado el virus y prevenir la transmisión para que tanto las personas infectadas como los que corren riesgo de infección puedan llevar una vida saludable, larga y productiva.

Así mismo, un grupo de asesores de ONUSIDA formado por expertos en el tratamiento mundial, estableció el concepto original de los objetivos 90-90-90, un ambicioso proyecto que pretende tener para el año 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH diagnosticadas, el 90% de personas diagnosticadas en tratamiento antirretrovírico continuado y el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica con supresión viral.