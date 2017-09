Abbot aclara que sus productos son seguros tras alerta de la FDA

Foto AFP

El laboratorio estadounidense Abbot, que cuenta con una planta de producción de medicamentos en la India, aclaró que sus productos para tratar el cáncer son totalmente seguros.

Esto luego de la denuncia en la que pacientes señalan que durante una inspección de rutina realizada por la FDA de EE. UU., se encontraron serias inconsistencias sanitarias en la producción del medicamento Genfilgras para pacientes oncológicos. (Lea acá: Tras graves denuncias de la FDA, pacientes piden mayor regulación en calidad de medicamentos)

“El medicamento con registro No. 2014M-0015317, se producen en esa misma planta y ciudad (Moraiya) y ademaìs, se comercializan en Colombia. Lo anterior no seriìa tan grave, si no se dijera en el documento de la FDA que al hacer inspeccioìn encontraron palomas en las paredes en un espacio que debe ser esteìril, y que se encontraron heces sobre las cajas donde se empacan los productos” explicó Denis Silva vocero de Pacientes Colombia.

Ante este panorama, el laboratorio señaló que “un fabricante de terceros recibió información sobre ciertas áreas que no cumplían con los estándares de la FDA. Abbott regularmente realiza análisis de microbiología en Colombia para todos los productos que recibimos de nuestros proveedores y nuestros productos oncológicos son totalmente seguros y pueden seguir siendo usados por pacientes y médicos con absoluta tranquilidad”.

Abbot aclara además que el INVIMA “inspeccionó la planta del tercero en India, donde este producto es fabricado, y emitió la certificación, vigente hasta el año 2020, del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, garantizando que se cumplen los criterios de la Organización Mundial de la Salud”.

Explica que “cuando un hallazgo surge en una planta de fabricación de terceros – si esas observaciones son descubiertos por nuestras propias auditorias internas o por la agencia reguladora de otro país – Abbott rápidamente lleva a cabo varios métodos para investigar y solucionar el problema, incluyendo trabajar directamente con el socio, el gobierno y las agencias reguladoras”.

Por tanto sostiene que están trabajando con ese tercero “para asegurar que sus estándares son consistentes con las altas expectativas de Abbott y que INTAS está implementando los pasos recomendados por la FDA de los Estados Unidos”.