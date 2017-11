Aumentan casos de jóvenes en Colombia que no quieren tener hijos

Imagen referencial // oto: Ingimage

Cada vez más hombres en Colombia usan la vasectomía cómo método de anticoncepción, según un reporte de Profamilia que especifica además que en Colombia el 5.5% de los hombres actualmente con pareja se han realizado este procedimiento.

Solo durante el 2016, se realizaron en el país más de 15 mil vasectomías, cifra que ha venido en aumento desde el año 2010.

Por departamentos, los índices más altos de hombres actualmente unidos que se han realizado la vasectomía son Valle (14%), seguido de Quindío (13%) y Caldas (11,2%) frente a Córdoba y Arauca que no reportan cifras.

Marisol Pachón, directora de Profamilia, explicó que esto está relacionado con el desinterés que ahora tienen los hombres de ser padres.

“Sí está relacionado con que los hombres contemplan no tener hijos, hay ahora un mayor compromiso por parte de ellos, vinculándose de mejor forma con el tema del control de la natalidad y han creado un poco más de conciencia de que no solamente es responsabilidad de la mujer”, explicó.

Así mismo este reporte se asocia con la desmitificación de este método ya que se ha comprobado que tiene una efectividad del 99% y no tiene repercusión en el desempeño sexual del hombre, no produce cáncer en la próstata y no tiene ningún efecto secundario para la salud.

La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico, seguro, sencillo y definitivo para los hombres que no deseen tener hijos o que ya tienen los que querían. El procedimiento se realiza con anestesia local y consiste en cortar y ligar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides de los testículos para salir en la eyaculación. Es una operación sencilla que no requiere hospitalización.