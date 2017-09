Balance agridulce, tras un mes de operación de la EPS Medimás

Foto: RCN RADIO

Se cumple un mes de operaciones de la EPS Medimás que reemplazó a Cafesalud, aunque algunos pacientes continúan denunciando falta de atención, otros reportan mejora en la prestación del servicio, mientras tanto los órganos de control vigilan la prestación del servicio.

Francisco Castellanos, director de la organización Defensa del Paciente, aseguró que los pacientes con tratamientos costosos han sido los más afectados en estos 30 días. (Lea también: Supersalud investiga presunto caso de restricción de medicamentos en Medimás)

“Quienes tienen enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, el VIH, enfermedades huérfanas y que requieren intervención especializada como enfermería en casa e insumos como pañales están afectados porque no se les está cumpliendo oportunamente con la atención en salud”, señaló.

Castellanos sostuvo que “incluso no se están respetando las tutelas anteriores y se les está informando a los pacientes que deben iniciar nuevamente las acciones judiciales” dijo.

Por su parte, el superintendente de Salud, Norman Julio Muñóz, reconoció que la operación de Medimás no está en el 100% según conoció este medio, hasta el momento llega al 90%.

“En la red básica yo creo que hay un avance significativo muy importante creo que la Retrica está casi lista pero la red de mediana y alta complejidad debe completarse todavía” dijo Muñóz.

Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, aseguró que “es preocupante como una empresa que entra supuestamente con las expectativas de superar los problemas de otra los aumenta y ahonda la crisis de los pacientes; lo más preocupante dentro de ese primer mes es que siendo Medimás la EPS más grande del país, la Supersalud le haya permitido no operar al 100% cuando los dineros por UPC ingresaron completamente”.

Este medio hizo un recorrido por las principales clínicas de esta entidad; en la calle 116 con carrera 19, la clínica Jorge Piñeros Corpas en la Autopista Norte con calle 104, la clínica Materno Infantil en la calle 100 con calle 19 para consultar a los usuarios de Medimás y pudo constatar complicaciones en la atención.

“Yo vine a cambiar unas órdenes de servicio que tenía de Cafesalud que me dieron la semana pasada, pero desafortunadamente no se pudo hacer nada porque no hay sistema; yo tengo una cita para el 3 de agosto y la solución que me dieron es que vuelva el jueves para ver si me pueden ayudar con algo o si no la cita con el especialista se pierde”, dijo Orlando Montealegre, quien lleva más de 20 afiliado a esta entidad.

Rosa María Toro, otra usuaria de la EPS, afirmó que los problemas que traía con Cafesalud fueron trasladados a Medimás, “me dijeron que me toca empezar de nuevo el proceso con Medimás porque a mi sobrina, que es cuadrapléjica, le han negado las terapias; lo que me dicen es que tengo que empezar de nuevo trámites y un proceso, pero me parece injusto”.

Sandra Dávila, otra usuaria de la entidad aseguró que “creo que la atención ha mejorado, llevo afiliada 15 años a Saludcoop, luego Cafesalud y ahora Medimás y me ha ido muy bien con la entrega de medicamentos y con las citas”.