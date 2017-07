Buscamos rehacernos como mujeres desde lo psicológico y físico: víctimas de implantes PIP

Foto RCN Radio

En Bogotá se reunieron mujeres víctimas de los implantes PIP adulterados con silicona industrial por un fabricante alemán y que hoy tiene tras las rejas al representante francés que las vendió en América del Sur.

La reunión coordinada por la abogada argentina Virginia Luna, quien también fue victima de estos implantes aseguró que “necesitamos una compensación económica porque estas mujeres afectadas por la adulteración de estos implantes con silicona industrial, han tenido problemas psicológico y físicos”.

La representante del grupo por Latinoamérica, Virginia Luna, dijo que el 80% de los implantes fueron vendidos en esta parte del mundo y hasta ahora el litigio se ha hecho en Europa y lo que necesitamos es que se haga justicia con las miles de mujeres afectadas por este delito.

“Cuando a mí me vendieron el producto de PIP lo comparamos con otros productos y nos dijeron que este era mejor porque era francés, porque la silicona con las que estaban hechas estas prótesis podrían durar unos quince años, cuando me las vendieron me dijeron que eran el ferrari de las prótesis”, afirmó una de las victimas.

Otra de las víctimas de estos implantes PIP dijo “que es positivo que se adelante este proceso, actualmente soy portadora del implante francés y con estas noticias de alteración, lo ponen a uno en alerta”.

La abogada argentina Virginia Luna y el abogado irlandés Dave Coleman buscan que al representante francés que hoy paga una pena de cuatro años en su residencia, sea juzgado por el delito contra las mujeres latinoamericanas.