Corte Constitucional sentenció que vacuna contra el papiloma humano no puede ser obligatoria

Foto: Cortesía Cruz Roja

La abogada Mónica León Del Río, de la Asociación Reconstruyendo Esperanza, que reúne a las niñas y familiares que han sufrido efectos adversos en sus cuerpos como consecuencia de la vacuna contra el papiloma humano, aseguró que la última sentencia de la Corte Constitucional es para asegurar que la dosis no puede ser obligatoria.

León del Río afirmó que “definitivamente a las menores ya vacunadas, a las que no se les advirtió los efectos adversos de esta vacunación, a las que no se les solicitó consentimiento informado, esas menores están afectadas y ya cursa una acción de clase que he presentado en nombre de las víctimas ante la jurisdicción ordinaria civil, para el resarcimiento de los perjuicios”

“También está la comunidad de menores que está a la expectativa de la aplicación de una vacuna que de ninguna manera puede ser universal debido a la complejidad de cada uno de los organismos, tiene que se única”, aseguró la representante de la Asociación Reconstruyendo Esperanza.

La abogada también dijo que las investigaciones han definido que la menor a la que se le vacunó debe tener un seguimiento permanente sobre la evolución de la salud de las niñas.

La abogada manifestó que “le han dicho los grupos científicos que debe ser analizada la historia clínica de la menor a quien se le ha aplicado, la responsabilidad es de los adultos y del Ministerio de Salud que debe orientar y no decir que es una vacuna segura ciento por ciento ya que no es así”.

Finalmente indicó que la historia reciente en Japón, Australia y Dinamarca esta demostrando que existen enfermedades del sistema nervioso autónomo como la intolerancia Ortostática, la hipertensión ortostática las enfermedades como el lupus y que son derivados después de la aplicación de la vacuna del papiloma humano, el Ministro de Salud fue enfático que la muerte de varias niñas derivadas de lupus, fue porque les había dado Lupus.