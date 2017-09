¿Deben prohibirse tratamientos homeopáticos con recursos públicos?

Foto: Ingimage

Por: Fernando Posada

A pesar de que los médicos homeópatas estiman que más del 40% de la población nacional hace uso de estos tratamientos, hay quienes señalan que por su falta de evidencia no debe ser incluido en los planes de salud.

En medio del debate sobre la efectividad de la homeopatía que en varios países del mundo se está dando en la actualidad, en Colombia esta rama de la medicina goza de una amplia cantidad de usuarios.

En la actualidad son varias, aunque no todas, las EPS en Colombia que incluyen entre sus servicios los tratamientos y consultas con médicos homeópatas. Los médicos de esta rama y sus pacientes defienden que éstos suelen ser menos costosos que la medicina y alegan que sus resultados son evidentes.

Sin embargo, los mismos homeópatas aceptan que la evidencia científica para respaldar ese campo es limitada, lo que atribuyen a los escasos 200 años de historia que cumple. Ellos defienden su especialidad y aseguran que ha demostrado en miles de pacientes ser efectiva, sobre todo a la hora de tratar el dolor.

En días recientes ha resonado en el mundo de la ciencia la decisión tomada por las autoridades de salud en Reino Unido, que han prohibido la publicidad de la homeopatía como ciencia médica por falta de pruebas que la puedan sustentar.

¿Debe seguirse en Colombia el ejemplo de los países que han puesto un freno a la homeopatía como una ciencia de la salud por falta de evidencia científica de su efectividad?

Leonardo Morales, médico homeópata y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Homeopatía Luis G. Páez sostiene que en casos de dolor y padecimientos crónicos, la homeopatía ha demostrado efectividad a la hora de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“No es estar en competencia, sino complementar nuestros conocimientos”, añade Morales

Sin embargo, el médico neurólogo y profesor Rodrigo Pardo Turriago asegura que los escasos recursos del sistema de salud deben ser destinados a tratamientos que puedan garantizar la mejor efectividad disponible.

“Disponer recursos públicos para tratamientos que no tienen sustento no parece ser ético. (…) La anécdota no es prueba clara de que estos medicamentos curen enfermedades”, explica Pardo.

Según le contó a RCN Radio en días recientes la doctora Luisa Fernanda Benítez, directora científica del Congreso Mundial de Medicina Alternativa, cerca del 40% de la población colombiana ha hecho uso de estos tratamientos.

Por su parte, en la mayoría de casos los médicos homeópatas en Colombia deben cursar la carrera completa de medicina antes de especializarse en esta rama, por lo que sus conocimientos científicos no se pueden negar. En el país hay tres universidades que ofrecen esta especialización: la Universidad Nacional, la Juan N. Corpas y la Manuela Beltrán.

Por otro lado, RCN Radio pudo establecer que en la actualidad el Ministerio de Salud se encuentra en proceso de definir los criterios precisos para los tratamientos homeopáticos, con base en la efectividad y los beneficios que puedan traer a los pacientes.

