Disminución de vacunas contra el VPH preocupa a la sociedad médica

Foto AFP

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Herman Esguerra, manifestó su preocupación por la disminución que ha tenido en el país la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) por desinformación.

De acuerdo con Esguerra, “miles de niñas no han podido beneficiarse con vacuna contra VPH por desinformación”.

Según la Academia, esa vacuna pasó de tener una cobertura de cerca del 90% al 16% en mujeres.

Asimismo señaló que “los factores adversos de la vacuna del VPH no son los que se presentaron en Carmen de Bolívar, sin embargo, la reducción en la cobertura de este medicamento sí es consecuencia de ese episodio”.

“Está demostrado que los factores adversos no son del carácter que se informaron”, señaló, por lo que agregó que “es una responsabilidad de todos recobrar la confianza y niveles de vacunación para mujeres que están entrando en una vida adulta”.

“Hubo consecuencias graves pero hay que atender a la información científica que está lejos de la de cualquier otro interés, no se quieren ocultar cosas, pueden haber efectos secundarios pero no por eso debemos someter a las mujeres a la no aplicación de esta vacuna”, puntualizó Esguerra.