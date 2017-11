Dormir bien es una necesidad biológica y fisiológica que necesitamos para mantener un equilibrio

Foto: Ingimage

El médico neurocirujano Remberto Burgos afirmó que el dormir bien es una necesidad de todo el mundo, esto tras la cifra que asegura que el 45% de la población mundial sufre de problemas de sueño.

Frente a quienes no duermen bien y quienes duermen seis horas diarias, el experto dijo que ante esa cifra se debe buscar horas realmente de descanso para mantener un bien bienestar.

Burgos indicó que “el 45% de la población mundial sufre problemas de sueño, si a mí me preguntan cual es el mejor estado de salud yo diría que se soporta en tres puntos, primero, una dieta equilibrada; segundo, ejercicio regular y tercero, dormir bien, es una necesidad biológica y fisiológica que necesita el organismo humano para mantener un equilibrio”.

“Para quienes duermen entre seis y ocho horas, el sueño debe ser continuo para que sea efectivo y que sea profundo para que sea restaurativo, entonces dormir bien es una necesidad fisiológica que todo individuo necesita”, señaló Burgos

El neurocirujano dijo que quienes no cumplen con los tres pasos para tener un sueño reparador, van a tener incidencias en el bienestar general de su salud.

Burgos manifestó que “vamos a tener efectos a corto y largo plazo, si usted no duerme bien, no come bien; la cosa tiene unos efectos metabólicos, por ejemplo la gente irregular, come mal, ciertas sustancias del organismo no funcionan adecuadamente, hay una resistencia y una poca sensibilidad a la insulina, entonces la gente tiende a ser diabético o a ser obeso, si es diabético y es obeso tiene menor capacidad física, entonces la capacidad de hacer ejercicio se deteriora y el rendimiento físico es inadecuado”.

“Segundo la capacidad mental del individuo esta lenta, las cosas no las analiza con cuidado, su capacidad cognitiva se deteriora de manera significativa hasta en un 40% entonces dormir bien es una necesidad para que mis capacidades cognitivas al día siguiente estén funcionando”, agregó el galeno.

La alta estadística de accidentes de transito indican que se producen por no dormir bien dijo el neurocirujano.

La siesta es el mejor invento del Caribe

El médico neurocirujano Remberto Burgos afirmó que la a siesta es el mejor invento del Caribe, permite restaurar las capacidades cognitivas para el funcionamiento de las personas en la tarde, el punto es que debe convertirse en un habito saludable de reparación que debe oscilar entre 15 y 20 minutos.

Frente a las condiciones que deben asumir las personas que trabajan de noche y donde su cotidianidad cambia de manera opuesta dijo el neurocirujano que todo es cuestión de hábito.

Finalmente el médico dijo que yo pienso que dormir bien es el sueño de todos los colombianos.