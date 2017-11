Entre la depresión y la manía: el drama de tener trastorno de bipolaridad

Foto referencial tomada de AFP

Por Silvana Suárez

“Hubo momentos en que me sentí un enviado de Dios y en ese momento yo estaba estudiando deportes y pensaba que el presidente del Comité Olímpico Internacional era un aparecido que veía al lado mío, también llegué a pensar que sabía más que los profesores e inclusive uno se llega a creer un súperhombre”.

Nicolás Quiróz tiene 44 años y sufre de bipolaridad, un trastorno que lo ha hecho descubrirse asumiendo diferentes roles, o sintiéndose exageradamente triste.

“Yo he estado en todo tipo de terapias, he estado hospitalizado por varios días, he ido a diferentes consultas de siquiatra, también fui a grupos de oración, opté por la medicina alternativa y hasta por terapias con los indígenas”, cuenta Nicolás al referirse a su lucha para sobrevivir a la depresión.

“Llegó un momento en que decía que ojalá la vida fuera como un switch apague y chao”, agregó.

Entre la depresión y la manía vive una persona con este tipo de trastorno. Nicolás lleva 20 años aprendiendo cómo manejar la bipolaridad en la Asociación Colombiana de Bipolares y aunque él tiende a la depresión cuenta cómo incluso las personas con manía un día pueden decidir incluso desprenderse de lo material y regalar todas sus cosas.

“Uno puede empezar hablando mucho, poco, dormir, uno empieza a tener un manejo compulsivo de la plata y hace grandes negocios sin ser consciente o uno se vuelve muy generoso y empieza a regalar todas sus cosas o salirse de la realidad y tener eventos psicóticos”.

De irresponsable fue catalogado por Nicolás la tendencia a llamar a cualquier cambio de temperamento, bipolaridad “inclusive la gente ahora dice que el clima de Bogotá es bipolar pero esto tiene un efecto mucho más profundo porque como decía anteriormente en muchoss casos las personas se quitan la vida”.

En Colombia cerca de dos millones de personas adultas padecen de este desorden mental, el 15% de los individuos en esta condición, se suicidan. Más de la mitad de los pacientes bipolares, tienen entre 18 y 23 años; el 20% están entre los 30 a 40 años enfrentando un diagnóstico solos por miedo a la critica y la estigmatización social.