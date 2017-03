Experto: reconstrucción de seno con prótesis en mujeres con radioterapia no representa riesgo

Foto referencial de Ingimage

Sebastián Quintero, médico experto en mamoplastia y presidente de una fundación que trabaja por mujeres sobrevivientes de cáncer, afirmó que el argumento del Ministerio de Salud de evitar la reconstrucción mamaria con prótesis en pacientes que requieren radioterapia, carece de base y criticó que el Gobierno busque excluirla de ser pagada con recursos públicos.

“Me parece una decisión lamentable porque lo que nos dice la experiencia de las personas a las que hemos realizado reconstrucción mamaria, los resultados cosméticos, en la gran mayoría, son satisfactorios y el riesgo de la salud de la paciente no está en peligro. Los pacientes no van a tener mayores probabilidades sin recaídas si son irradiados con o sin prótesis”, dijo.

En este sentido dijo que “las posibilidades de recaída no aumentan por el hecho de recibir radioterapia antes o después de su reconstrucción, realmente creo que es un concepto erróneo que tiene el Ministerio, lo único que se puede aducir es el número de segundas cirugías por contracturas capsulares generadas por la radioterapia que no son expulsivas de personas irradiadas, pacientes que no son irradiadas también tienen que cambiarse las prótesis, creo que este es un tema meramente económico”.

Apuntó además que la reconstrucción con tejido propio de cada mujer que ha sido mastectomizada es más complicada que la que se hace con prótesis, toma entre 10 y 12 horas y requiere mayor tiempo de hospitalización, por lo que se incurrirán en mayores gastos provenientes de recursos de la salud.