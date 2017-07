Gobierno identifica que el 30% de pacientes no ha recibido medicamentos oportunamente con Mipres

Foto Ingimage

Luego de tres meses de implementación de la plataforma Mipres (usada para prescribir medicamentos y/o procedimientos por los médicos a los pacientes), Gobierno y organizaciones de usuarios continúan teniendo diferencias frente a sus resultados, ya que las cifras arrojan que cerca del 30 por ciento no han recibido el servicio oportunamente.

De acuerdo con Martha Gualteros, vocera del Observatorio de Cáncer y Enfermedades Huérfanas, las dificultades para adquirir los medicamentos se mantienen por parte de los actores del sistema de salud.

“Se están generando barreras de acceso y quien las debe resolver, en concepto de los aseguradores y prestadores, es el paciente; entonces el paciente tiene que volver a solicitar las citas médicas para que le arreglen lo prescrito por Mipres, tiene que esperar a que voluntariamente le quieren entregar los medicamentos”, dijo.

Por su parte, la viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, señaló que si bien los datos no son los esperados, se avanza para lograr cumplir las expectativas.

“Hicimos unas encuestas y en el corte se refleja que cuando contactamos telefónicamente a las personas hay algunas que dicen no haber recibido todavía el medicamento o no haberlo recibido completo, esto no quiere decir que si hoy hacemos la encuesta encontremos los mismos resultados o que se le negó el servicio”, sostuvo.

En este sentido afirmó que los datos arrojados “más que la negación de los servicios que no ha pasado todavía, reflejan las demoras en el suministro que seguramente se presentaban antes, pero no teníamos forma de identificarlas”.

Organizaciones de pacientes y el gremio de las farmacéuticas (Afidro) le piden al Gobierno mejorar los tiempos de aprobación y de entrega de los medicamentos para no afectar la prestación del servicio a los usuarios.