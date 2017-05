La deportista Deisy Barrientos ya llegó a Bogotá para ser atendida en el HOMI

Foto referencial Ingimage

La EPS Cafesalud confirmó que la jóven deportista Deisy Barrientos, quien a través de un vídeo solicitó ayuda para ser trasladada desde Cúcuta y recibir atención en Bogotá, ya llegó a la capital del país y se encontraba en el Hospital de la Misericordia.

En el vídeo que se hizo viral, Deisy pedía atención médica diciendo “estoy muy enferma desde hace siete meses, tengo un síndrome eletano y los doctores dicen que necesito ser remitida a Bogotá, antes de esta semana, porque si no me puedo morir porque llevo siete meses sin comer, tengo la frecuencia cardiaca alta, el azúcar bajo, el potasio bajo, estoy hinchada, brego para respirar y me duele todo”.

Según el diagnóstico médico, la menor padece de un síndrome que está relacionado con la obstrucción abdominal, lo que le impide ingerir alimentos desde hace siete meses, motivo por el que Deisy ya ha perdido 11 kilos.

Deisy es Gimnasta de la Selección Colombia y en meses recientes, en una competencia deportiva había ganado medalla de oro en viga de equilibrio en un certamen nacional.

Según Cafesalud, la menor fue recibida en el Hospital de la Misericordia hasta donde fue trasladada en avión ambulancia desde de Cúcuta. “Cafesalud EPS, para garantizar la atención de la niña, procedió a realizar el desembolso del anticipo el día de hoy” dice la entidad.

Tras lo anterior, la EPS agrega que “dispondrá de todos los recursos médicos y financieros para seguir garantizando la prestación del servicio de salud a la paciente Deisy Alejandra Barrientos, así como a la totalidad de sus afiliados en todo el país”.