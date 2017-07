Liquidación de Saludcoop denuncia casos de cobros excesivos por atención a pacientes

Foto RCN Radio

La liquidadora de Saludcoop Ángela María Echeverry advirtió que en medio del proceso de revisión de facturas de acreencias a esta entidad, se encontraron valores desproporcionados de servicios prestados a los usuarios.

Echeverry contó que por ejemplo en una factura se encontró un cobro por más de 10 mil millones de pesos para atender un parto, señalando que la Corporación IPS Saludcoop argumentó haberle practicado cerca de 301 mil procedimientos médicos a ella y al menor.

“Contamos algunas irregularidades y se hizo un reporte, una de esas cosas fue una de las facturas que se encontró un valor de más de 10 mil millones de pesos, que es una cosa desproporcionada, pero nosotros rechazamos esa factura”, dijo Echeverry.

Dijo que en total la Corporación IPS Saludcoop pidió un billón 800 millones de pesos en acreencias, monto que fue rechazado por la liquidación “porque los soportes y lo que se entregó no concuerda con lo que realmente fue”.

Echeverry aclaró además que se encontraron otros casos: uno de un cobro por más de 2 mil millones argumentando educación grupal en salud a una mujer y otro por más de 25 mil atenciones de urgencias a una persona en Medellín por alrededor de 400 millones de pesos.

Tras lo anterior la liquidadora de Saludcoop aseguró que “encontramos muchos, en algunos hay cosas que ya están pagadas o prescritas, y cosas que no tenían soporte ni autorización, no coincidían los datos o no era la EPS que correspondía, fueron facturas excesivamente costosas pero los casos que se denuncian no es que sea por un error de números”.

Aclaró que todas estas facturas fueron presentadas ante la liquidación de Saludcoop para su pago, pero debido a la falta de soportes e irregularidades evidenciadas, ninguna de estos cobros fue cancelado.