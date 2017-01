Más de seis mil colombianas afectadas por implantes PIP recibirán indemnización 

Foto: AFP

El Tribunal de Comercio de Toulon en Francia falló a favor de 6.137 colombianas que demandaron a la empresa certificadora de los implantes mamarios PIP TÜV Rheinland por “actuación negligente que permitió que las prótesis (de mala calidad) fueran distribuidas a nivel mundial.

La firma de abogados Lozano Blanco & Asociados en Colombia representó a las afectadas, obteniendo como resultado la condenara, por parte del tribunal, a la firma alemana TÜV Rheinland.

Esta autoridad ordenó el pago de una indemnización provisional de 3.400 euros por víctima. “El demandado, en este caso TÜV, tiene la posibilidad de apelar y solicitar que se suspenda el pago de la provisión. Sin embargo, que el fallo sea positivo abre las puertas para conseguir el pago de la provisión y un futuro pago de una indemnización económica mayor”, dijo la firma de abogados en un comunicado.

“Es importante recordar que las mujeres pueden reclamar si tienen o tuvieron implantes PIP desde el 2001. No importa si han o no tenido ruptura o cualquier complicación de salud. Todas las mujeres son afectadas por estos implantes por haber comprado un producto que no cumplía con las condiciones de calidad y seguridad necesarias”, indicó el reporte.

En total, el tribunal de comercio de Toulón, sur de Francia, condenó a la compañía alemana de control TÜV, certificadora de las prótesis mamarias fraudulentas PIP, muchas de ellas vendidas en América Latina, a indemnizar con 60 millones de euros a 20.000 demandantes.

Por: RCN Radio y AFP.