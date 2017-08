Medimás explica cómo será su funcionamiento a partir de hoy

Jorge Gómez, vocero de la EPS Medimás, que desde hoy reemplazará la operación de Cafesalud para más de 5 millones de afiliados, explicó los principales cambios que se harán, así como aclaró las dudas que existen por parte de algunos usuarios.

En diálogo con RCN Radio, Gómez sostuvo que tras el inicio de operación, “seguramente se presentarán inconvenientes y estamos intentando resolver cualquier problemática”.

Aclaró que el proceso de compra y venta de Cafesalud estuvo acompañado de los órganos de control, “nosotros solicitamos el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría cuando empezó el proceso”.

Gómez hizo especial llamado a los afiliados en este proceso de transición, “pedimos paciencia porque de la noche a la mañana no podemos resolver los problemas que tenía la EPS (Cafesalud), muchas IPS venían con contratos con Cafesalud y han sido reconsiderados porque no cumplían con estándares; todo el proceso contractual y todos los documentos se han venido adelantando en el empalme, pero uno no puede firmar contratos con IPS o instituciones”.

Reconoció que en algunas clínicas y hospitales que atendían a los afiliados de Cafesalud, que hasta hoy existió, en este momento no se está prestando la atenció, pero dijo que se trabaja para normalizarla.

“Si los usuarios amanecen con la inquietud de que no tienen servicio, la red nacional instalada en el país debe saber que hay acuerdos con otros hospitales para que los servicios se puedan complementar con otras IPS”, señaló.

“Medimás tiene como premisa fundamental mejorar la atención y calidad del servicio de salud con la implementación de un nuevo modelo que nos permita trabajar con un enfoque importante en la prevención, mejorar la atención, disminuir el riesgo, y buscar que nuestros afiliados y sus familias tengan una mejor calidad de vida”, señaló el Jorge Gómez.

Los actuales usuarios de Cafesalud EPS pasarán automáticamente a Medimás EPS, por lo cual no deberán hacer ningún procedimiento o actualización, pues el sistema los recoge de forma mecánica para continuar recibiendo los servicios de salud.

De acuerdo con Medimás, todos los tratamientos que vienen en curso, servicios de atención, urgencias, hospitalización, atención domiciliaria y los procedimientos que estén previamente autorizados y programados, seguirán su curso normal.

No obstante afirmó que el arranque de este proceso es complejo: “a nivel nacional se tenían seis millones y medio de afiliados pero ahora hay 5 millones; estamos agilizando trámites administrativos, contratos, pero hay unos contratos e instituciones que vienen prestando el servicio pero no han logrado alinearse los intereses de la prestación y aseguramiento desde la perspectiva contractual”.

Se comprometió a que la atención con Medimás será más rápida que con Cafesalud: “van a ser más rápidas porque Cafesalud no tenía servicios en unas instituciones que hoy en día ya se tienen en especialidades y atenciones generales, va a ser más rápido, estamos solicitando que vía telefónica o en el centro de autorizaciones se reautorice la cita”.

Sostuvo que Cafesalud tiene que asumir unos costos y Medimás otros con corte al 31 de agosto, ya que “se tienen que tener las estadísticas para los reportes de esas provisiones y de los costos que tiene que asumir cada uno”.

