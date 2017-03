MinSalud propone excluir la reconstrucción mamaria con prótesis por riesgo para la salud

Foto referencial de Ingimage

Olinda Gutiérrez, subdirectora de beneficios en aseguramiento del Ministerio de Salud, afirmó que el Gobierno propuso excluir del servicio de salud la reconstrucción mamaria con prótesis, tras la entrada en vigencia de la ley estatutaria por representar riesgos en la paciente, basados en la guía clínica de práctica de detención temprana de cáncer de mama.

En diálogo con RCN Radio, Gutiérrez afirmó que esa reconstrucción se debe hacer con tejido y no con prótesis en pacientes que vayan a recibir radioterapia. “La evidencia me dice que la reconstrucción con prótesis trae mayores complicaciones; por lo que el médico tiene que evaluar si es mayor el riesgo que el beneficio“, dijo la funcionaria.

En este sentido, señaló que “el médico debe explicar las posibles complicaciones basado en una evidencia de que no es efectiva; si yo soy médico y la ética me dice que no es seguro, no lo debo hacer porque hay que cuidar los recursos del sistema que son limitados“.

Adicional a eso, el Ministerio propuso excluir 7 medicamentos (entre los que se encuentran oncológicos y antiepilépticos), un procedimiento (la reconstrucción mamaria con prótesis) y dos servicios (entre las que están las terapias que no hacen parte del enfoque terapeútico Abba).

La funcionaria advirtió que la lista va a ir creciendo ya que por parte del Ministerio se tiene contemplado realizar 323 nominaciones más de tecnologías.

Guitiérrez recordó que estas postulaciones para hacer exclusiones también pueden ser hechas por las sociedades científicas, la industria o cualquier ciudadano siempre y cuando se demuestre la no efectividad o no seguridad del medicamento y/o procedimientos.

Las nominaciones hechas por el Gobierno para no ser pagadas con recursos públicos es el siguiente https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/nominaciones-primera-semana-resolucion-330-2017.pdf