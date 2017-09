MinSalud urge control de precio a medicamento contra el cáncer

Foto Ingimage

El ministerio de Salud emitió un campanazo de alerta por los recobros abusivos del medicamento Nivolumab, utilizado para tratar el cáncer de pulmón.

Así lo denunció el ministro Alejandro Gaviria tras señalar que es necesario que en este caso se ejerza un control en el precio de este fármaco que tiene un valor por persona de 67 millones de pesos.

“El precio del medicamento es muy alto, en promedio más de seis millones de pesos por dosis . El medicamento será sometido a control de precios en los próximos días” señaló.

Según Gaviria, este año se han recibido 166 recobros del medicamento en cuestión que superan los 4.500 millones de pesos. “El medicamento le ha sido formulado a 66 pacientes, lo que implica un valor por persona de 67.501.278 pesos” explicó.

“El medicamento se recobra en algunos casos hasta 30% por encima del precio promedio nacional. Las diferencias por institución, que también se muestran, son ciertamente notables y en principio injustificadas” denunció el ministro.

Preocupaciones

Otra de las preocupaciones que expresó el jefe de la cartera de salud es “la efectividad o incluso a la costo-efectividad de los nuevos tratamientos. Este también es un debate global que involucra no solo consideraciones de tipo financiero, sino también de tipo bioético: el derecho a la salud no implica, no puede implicar, por mero realismo, el acceso a medicamentos a cualquier precio”.

Gaviria recordó que en diciembre del año pasado, el Invima expidió el registro sanitario del medicamento Nivolumab (Opdibo es su marca comercial). El titular del registro sanitario es Bristol- Myers-Squibb.

El nuevo medicamento está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas, también para el tratamiento de pacientes con melanoma irresecable (que no se puede extirpar) o metastásico.

Control precios

Cabe recordar que desde el 2015 el Ministerio de Salud sometió a control de precios a más de 200 medicamentos lo que generó rebajas de hasta el 58 %.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló en su momento que esta memida significó un ahorro cercano a 200.000 millones de pesos.