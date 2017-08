Negativo balance de los pacientes tras una semana de funcionamiento de Medimás

Foto archivo particular

El pasado primero de agosto empezó a funcionar la EPS Medimás reemplazando a Cafesalud en medio del proceso de liquidación de Saludcoop, sin embargo, una semana después de su puesta en marcha, usuarios continúan denunciando falta de atención.

En varios puntos de atención en la ciudad las quejas por parte de los usuarios son recurrentes, como el caso de Alejandra Pérez, quien tiene 38 semanas de embarazo y lleva más de 10 años afiliada a Cafesalud, ahora Medimás, quien señala problemas de atención.

“Durante los ocho meses de embarazo no me han cumplido con las ecografías y con este cambio de EPS las cosas siguen iguales, por el contrario han sido más las vueltas que he tenido que hacer en esta semana, yendo de una entidad a otra” dijo la usuaria.

Denis Silva, vocero de pacientes Colombia, aseguró que son cientos de usuarios los que diariamente se comunican con la entidad para hacer saber sus complicaciones de acceso a servicios de salud.

“No hay red de atención, aún no tienen la preparación total para atender a los usuarios; no hay una línea de comunicación efectiva” aseguró el vocero de los pacientes.