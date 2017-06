Observatorio de Medicamentos advierte nuevos errores en regulación de precios

Foto AFP

Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana (Observamed), reveló errores de un 60 por ciento en una lista de cerca de 150 medicamentos que serán regulados en su precio, en una primera etapa, por el Ministerio de Salud.

De acuerdo con Andia, “en una revisión de los primeros 40 de esos medicamentos encontramos que el 60% tiene errores, estamos mostrando que el artículo tercero es preocupante tanto de fondo como de forma, es difícil hacer una evaluación real de este artículo porque hay inconsistencias graves”.

Andia señaló que “encontramos diferencias con precios regulados recientemente, diferencias muy grandes; por ejemplo existe un producto que tiene un costo con 30 millones y de acuerdo con esto tiene un costo de 18 millones, eso no puede ser una reducción de precios, no parece ser nada serio, parece ser un error”.

Por lo anterior el investigador dijo que solicitaron al Ministerio de Salud que amplíe el plazo, en ocho días, para los comentarios sobre esta medida.

Frente a la regulación de precios para un medicamento para tratar la hepatitis C y que hoy en día cuesta más de 100 millones de pesos, sostuvo que “ese producto no ha sido incluido en la lista; no está resuelto”.

Alertó además que en los últimos meses ha incrementado su costo considerablemente: “tenía un el precio de 110 millones, ahora tiene un costo de 130 millones en comparación de diciembre a marzo; productos irrelevantes están siendo regulados mientras que productos importantes como este no están siendo regulados”.

Las medicinas de la nueva lista, que aún está en borrador, son monopólicos en el mercado. Entre ellos, según MinSalud, están las moléculas para tratar el dolor, el cáncer, el hiperparatiroidismo, la endocarditis, la osteomielitis, la meningitis causada por hongos, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, la esclerosis múltiple y la anemia asociada a insuficiencia renal crónica.