Organizaciones de pacientes celebran suspensión del superintendente de Salud

Foto: Colprensa

Desde la organización Defensa del Paciente, Pacientes Colombia y Pacientes de Alto Costo celebraron la suspensión por tres meses del superintendente de Salud por el manejo de la operación de la EPS Medimás.

Los voceros de estas asociaciones afirman que los órganos de control estaban en mora de dictar sanciones frente a la gestión de Norman Julio Muñóz y advierten que así como la Supersalud permitió irregularidades en la atención en la EPS Medimás, esta situación se presenta en otras EPS del país. (Lea también: Federación Médica Colombiana responsabiliza al gobierno por crisis en Medimás)

Francisco Castellanos, vocero de Defensa del Paciente afirmó “agradecemos a la Procuraduría que tenga en la mira a la Supersalud y la atención y prestación de los servicios de los usuarios de manera continua y oportuna aportar en una mesa para hacer aportes que permitan que los usuarios tengan mejores tratamientos y oportunidad en la entrega de servicios”.

Por su parte, Denis Silva sostuvo que “la Procuraduría y todos los órganos de control estaban en mora de tomar sanciones. Lo que está pasando en la Supersalud es grave y es algo que atenta contra la vida de los pacientes”.

“Desde el mes de julio venimos denunciando que Medimás no estaba listo y no logramos entender por que el superintendente favorece a una EPS que viola los derechos de los pacientes, pero esto no solo pasa en Medimás sino también en otras EPS como Coomeva”, agregó Silva.