Pacientes de alto costo en riesgo tras la entrada en operación de Medimás

Néstor Álvarez, vocero de la organización Pacientes de Alto Costo, advirtió que son más de 5 mil los usuarios de Medimás que se verían afectados en la continuidad de sus tratamientos debido a que esa EPS no reconoce las tutelas falladas a su favor y con las que venían recibiendo tratamientos por parte de Cafesalud.

“Empezamos a recibir notificaciones de pacientes con tutela donde se les informaban que debían pedir cambio de la tutela a nombre de Medimás en el juzgado y que el juzgado, una vez notificara a Medimás, haría uso de los medicamentos con tutela. Seguimos recibiendo denuncias porque están dando la instrucción por parte del personal de Medimás no reconociendo el fallo judicial”, explicó Néstor Álvarez.

Se trata de pacientes que reciben tratamientos contra el cáncer, el VIH Sida, la hipertensión, entre otras enfermedades, y que no están cubiertos con recursos públicos del sistema de salud.

“Para algunos pacientes es la vida la muerte; por ejemplo para un paciente con quimioterapia si no se le hace a tiempo y si no hay continuidad en el tratamiento fracasa, a lo que se suma el estrés que genera en el paciente y el tiempo de pérdida haciendo trámites; esos costos nadie los tiene en cuenta, no entendemos porque la Supersalud ha sido tan permisiva desde el primer día”, agregó Álvarez.

Una paciente que pidió reserva de su nombre aseguró que radicó una PQR contra Medimás en la Superintendencia de Salud y allí le indicaron que “tengo que poner en conocimiento al juzgado de que se hizo el cambio y el juzgado me tiene que expedir una certificación reconociendo y llamándole la atención a la EPS que debe continuar con el tratamiento establecido”.

Sin embargo, Medimás aclaró que a partir del primero de agosto fueron asumidas las tutelas y que los usuarios no se debe realizar ningún tipo de cambio ni exigencias o trámites adicionales.