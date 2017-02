Por alto riesgo de contagio será inviable fallo de Corte que obliga a Cafesalud a tratar parejas con VIH

Foto AFP

Jaime Arias, presidente de ACEMI (gremio de las EPS) aseguró que el fallo de la Corte Constitucional que obligó a Cafesalud a brindar tratamientos invitro para parejas que tienen VIH y que quieren conformar una familia sería inviable, ya que tiene altos riesgos de contagio para la madre o el bebé.

Aunque este procedimiento no hace parte del plan de beneficios (POS), Arias aclaró que no tendría un costo directo para la EPS, ya que sería recobrado al Fosyga, sin embargo, señaló problemas de salud que podrían presentarse durante el procedimiento.

“Para el sistema de salud sí es un procedimiento costoso pero el aspecto económico no es el más importante; lo relevante es qué sucede si llega a haber un contagio por ese procedimiento”, dijo Arias, a lo que agregó “sí es una orden de la Corte me imagino que debió haber estudiado muy bien con grupo médicos especialista esta sentencia porque es un tema muy complejo”.

“Somos partidarios de que a la gente se le dé la mayor protección posible, en eso coincidimos con los pacientes; ojalá todo el mundo tenga todos los procedimientos de acuerdo a las posibilidades y a las normas que existen en Colombia”, sostuvo.

En este sentido Arias dijo que la sentencia de la Corte se refiere a un caso particular en el que influyen muchos temas de salud “en este caso particular no es el tema de la fecundación invitro la que importa, hace parte de eso, pero es un tema donde pueden existir riesgos para la señora o para el feto y esa es la preocupación principal, no tanto la económica” .