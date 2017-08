En primer día de funcionamiento, usuarios de Medimás reportan problemas de atención

Foto logo Medimás -www.cafesalud.com.co

Desde hoy entró en operación la EPS Medimás reemplazando a Cafesalud, sin embargo, varios usuarios que ya se han acercado a los puntos de atención de esa entidad reportan problemas de atención.

RCN Radio hizo un recorrido por las principales clínicas de esta entidad; en la calle 116 con carrera 19, la clínica Jorge Piñeros Corpas en la autopista norte con calle 104, la clínica Materno Infantil en la calle 100 con calle 19 para consultar a los usuarios de Medimás y pudo constatar complicaciones en la atención.

“Yo vine a cambiar unas órdenes de servicio que tenía de Cafesalud que me dieron la semana pasada, pero desafortunadamente no se pudo hacer nada porque no hay sistema; yo tengo una cita para el 3 de agosto y la solución que me dieron es que vuelva el jueves para ver si me pueden ayudar con algo o si no la cita con el especialista se pierde”, dijo Orlando Montealegre, quien lleva más de 20 afiliado a esta entidad.

Rosa María Toro, otra usuaria de la EPS, afirmó que los problemas que traía con Cafesalud fueron trasladados a Medimás, “me dijeron que me toca empezar de nuevo el proceso con Medimás porque a mi sobrina, que es cuadrapléjica, le han negado las terapias; lo que me dicen es que tengo que empezar de nuevo trámites y un proceso, pero me parece injusto”.

Como en el caso de Orlando y Rosa María, otros usuarios consultados por RCN Radio, relataron problemas para el agendamiento de citas para la atención en IPS como por ejemplo en la clínica Materno Infantil, que ya no está funcionando y a donde manifiestan han sido remitidos pese a que en ese punto ya no hay personal médico.

Los usuarios exigen por parte de la EPS Medimás una respuesta pronta para sus solicitudes así como que se aclare la manera de cómo entrará a operar esta entidad responsable de la salud de más de 5 millones de usuarios.