Secretaría de Salud recomendó a viajeros a Europa vacunarse contra el sarampión

Foto AFP

La Secretaría Distrital de Salud recomendó a los viajeros que se desplazarán en estas vacaciones al continente europeo vacunarse contra el sarampión, “enfermedad eliminada en Colombia desde el año 2002, pero que en Europa registra a la fecha más de 8.000 casos”.

De igual forma pidió a los viajeros llevar el seguro médico y portar su documento de afiliación a la EPS. “Si consume medicamentos llévelos junto con la fórmula médica y disponga de elementos para protegerse del sol como protectores solares con filtro UV, gafas y sombreros”.

Recomendaciones:

Si viaja con niños debe verificar que estén vacunados.

Si ya están vacunados, no hay necesidad de vacunarse nuevamente.

Las personas que tienen mayor riesgo de contraer sarampión son:

•Los menores que no tengan el esquema completo de vacunación para su edad.

•Los viajeros menores de 40 años que no estén vacunados contra la enfermedad o que no la hayan padecido, y han viajado a países con circulación del virus.

•Todo el personal del sector salud que atiende en instituciones hospitalarias.

•Todo el personal que trabaja en turismo y transporte de pasajeros (aerolíneas, hoteles, aeropuertos, agencias de viaje y taxis, principalmente).