Supersalud dice que en 15 días Medimás operará el 100%

Foto logo Medimás -www.cafesalud.com.co

El Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz reconoció que la EPS Medimás, entidad que reemplazó a Cafesalud, está operando con una capacidad del 75 por ciento, ya que todavía no hay contratación con toda la red prestadora, pero aseguró que al finalizar este mes, Medimás operará al 100%.

De acuerdo con Muñoz, estamos en el corte del 75% de la red contratada, esperamos hacer el segundo corte del seguimiento el próximo viernes y la meta que les hemos(a EPS Medimás) puesto es que al final de este mes esté la totalidad de la red contratada y normalizar una proporción importante en la provisión de medicamentos y autorizaciones que son los temas de mayor impacto en los usuarios

“La entrega de medicamentos ha venido mejorando, especialmente en los pacientes que tienen enfermedades raras o crónicas; todavía hay temas que tienen que normalizar y el de las autorizaciones porque necesitamos que se normalice la prestación del servicio para personas que ya las traían desde Cafesalud”.

Sin embargo, desde la organización Defensa del Paciente se continúan denunciando casos de usuarios desatendidos por parte de Medimás.

Francisco Castellanos, vocero de esta organización asegura que “Medimás aún no demuestra que esté garantizando la atención integral de los usuarios trasladados desde Cafesalud. Por el contrario, el número de quejas se dispararon y los pacientes denuncian que MEDIMÁS anuló las autorizaciones de servicios y está obligándo a cambiarlas por unas nuevas que tengan el logo de la nueva Entidad.”

A esto se suma que Medimás fue vinculado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del trámite de una acción popular que cursaba contra Cafesalud y le ordenó que en el término de diez (10) días le informe a ese despacho las medidas que se estén implementando en cumplimiento del Plan de Acción Inmediata.

“El alto Tribunal ha determinado que Medimás es sucesor procesal de Cafesalud dentro de la acción y deberá garantizar el derecho colectivo de acceso al servicio público esencial de la salud” explicó Castellanos.

El vocero de la organización reiteró que “no se está prestando un adecuado servicio de salud a sus afiliados en distintas ciudades del país. Sin embargo, tampoco se les permite trasladarse a otra Entidad Prestadora.”

“Desde diversas organizaciones que representan pacientes como la Veeduría Nacional en Salud para la Guajira presidida por Ángel Solano, la Veeduría Renal Nacional, presidida por Marco Aurelio Martínez, La Fundación Gloria Latorre que apoya pacientes de cáncer en Santa Marta, entre otras, se emiten quejas a diario en las que el común denominador es la ausencia de continuidad en los tratamientos, la no asignación de citas médicas, la no entrega de tratamientos, y con ello no solo se mantiene sino que se incrementa la desatención y la vulneración de derechos de los pacientes” dijo.