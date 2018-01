SuperSalud ha impuesto sanciones por más de $100 mil millones a EPS e IPS del país

La Superintendencia Nacional de Salud, entregó un reporte del seguimiento y sanciones a las diferentes EPS e IPS en el país en los últimos dos años, en el que da cuenta que el rubro de sanciones supera los 105 mil millones de pesos.

El superintendente (e), Luis Fernando Cruz Araújo, señaló que estas sanciones fueron principalmente por demoras y fallas en el servicio a sus usuarios y también por no presentar a tiempo y completos los reportes de sus estados financieros.

“En estas sanciones también hablamos de personas naturales, las cuales no han cumplido con las reglas de juego que tenemos por parte de la entidad, sabemos que las sanciones no ayudan directamente a que mejoren los servicios de salud, pero sí a que las EPS e IPS estén más atentas a que esto no se repita”, dijo el funcionario.

La SuperSalud señaló que en los últimos días se ratificaron sanciones por más de 11 mil millones de pesos, contra 21 EPS e IPS, al igual que empresas sociales del Estado, dos loterías, varias cajas de compensación familiar y entes territoriales.

“Reiteramos el llamado a la comunidad para que utilicen todos los canales que tenemos actualmente y denuncien cualquier falla en la prestación de los servicios de salud, estamos muy atentos a realizar los seguimientos que se requieran y precisamente aquí se ven los resultados”, aseguró Araujo.

Las decisiones proferidas y notificadas por parte de la SuperSalud fueron contra las Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar, la Secretaría de Salud de Córdoba, al igual que contra Nueva EPS, Cruz Blanca, Salud Total, y la Secretaría de Salud de Córdoba y el municipio de Pácora (Caldas), entre otros.