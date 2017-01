Trabajadores de Cafesalud entrarían nuevamente a paro por demora en sus pagos

Mauricio Ruiz, miembro de la junta directiva de Unitracoop, uno de los sindicatos con mayores miembros de Cafesalud, afirmó que contrario a lo dicho por Luis Guillermo Vélez, presidente de dicha EPS, los trabajadores aún registran demoras en los pagos de sus salarios, por lo que a finales del año pasado cientos de médicos y especialistas entraron en cese de actividades.

Ruiz afirmó que la demora continúa y “agravandola aún más que el personal de servicio de salud, como somos nosotros, no tenemos durante tres meses seguridad social, no tenemos parafiscales, no tenemos pensión”.

Añadió que “el día 29 diciembre hicieron un giro del 31% para completar el mes de noviembre y en ese momento todo lo que es diciembre con sus respectivas primas, incluyendo los parafiscales lo están debiendo”.

Asimismo Mauricio Ruiz señaló que hasta el momento la atención en salud para los usuarios no está cancelada.