Uso desenfrenado del celular esta generando trastornos de comportamiento: psiquiatra

El medico colombiano Rodrigo Córdoba dijo que los humanos, por el uso a todo momento del celular, sin normas de respetar espacios únicos en el campo familiar y laboral, es propicio de generar conductas aditivas.

“Las personas casi no pueden vivir sin el celular, lo necesitan de manera constante, si no lo tienen les hace falta , les genera respuestas no solo psicológicas sino fisiológicas, generando ansiedad, preocupación”, afirmó Córdoba.

El especialista aseguró que las personas por el uso del celular les genera inquietud, taquicardia que influyen en la forma de relacionarse con los demás.

Córdoba indicó que “hay grupos de organizaciones patológicas que no tienen una identidad propia, por lo menos que no están incluidas en el manual, pero si somos rigurosos cumplen criterios de trastornos, por el uso desmedido del celular”.

Un llamado especial hizo el medico Rodrigo Córdoba frente a los menores de edad y el uso cotidiano del celular.

“El otro eje dramático clínico es el acceso a los menores de edad, chicos de edades muy bajas y quizás esa forma esta dada en que el acceso con todo lo que eso significa a chicos que no tienen la capacidad de manejar este tipo de situaciones, generándoles problemas de interactuar en su medio familiar y social”, dijo el psiquiatra colombiano.

Para evitar realmente una posible patología que se acerque a un trastorno seria necesario tener algunos frenos en su uso, como por ejemplo, las cenas familiares deberíamos ponerlos a un lado, en el trabajo, cosas de sentido que ayuden a tener campos vedados.

Finalmente, dijo el especialista en salud mental, que si hay características de trastorno cuando se parece a cualquiera de las conductas aditivas o de dependencia por la dependencia al celular.

Estas afirmaciones del médico psiquiatra Rodrigo Córdoba es frente a la encuesta de Asomovil que entregó los resultados a propósito de la dependencia emocional de los colombianos frente a su teléfono celular.