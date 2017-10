Así puede proteger su cuenta de Facebook para evitar que otros usen el contenido

Facebook

En el mes de octubre se celebra la concientización mundial sobre la seguridad cibernética, por tanto, Facebook inició una campaña para que los usuarios puedan proteger sus datos en línea.

Lo anterior, teniendo en cuenta que hay diferentes peligros a los cuales se encuentran enfrentados menores de edad y adultos.

Estos son los 4 tips para para protegerse en Facebook :

1. Autenticación en dos pasos: Cada vez que se inicie sesión en un dispositivo desconocido, Facebook pedirá un código como una segunda capa de seguridad.

2. Comprobante de seguridad: Hay 3 pasos creados en la red social para que aproximadamente en 3 minutos, los usuarios puedan revisar dónde está conectado, crear una contraseña y configurar alertas para que sean notificadas. La recomendación principal es hacer este paso por responsabilidad de sus datos.

3. Obtener alertas sobre inicios de sesión no reconocidos: Se enviarán notificaciones cuando se ingrese desde un dispositivo no reconocido. Si no es el usuario, Facebook inmediatamente indicará qué hacer para proteger la cuenta.

4. Bloqueo: Esta opción permite controlar quién accede al perfil y quién puede o no interactuar.

Estas opciones están habilitadas constantemente, sin embargo, durante este mes la red social pondrá estas opciones al inicio en la sección de noticias.