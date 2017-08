Comunidad científica lamenta que la ciencia y la educación no sea una prioridad en Colombia

En diálogo con RCN Radio Pablo Patiño, director de la Corporación de Investigaciones científicas de Antioquia, afirmó que el recorte presupuestal para investigación es la principal razón por la que se adelantarán plantones en todo el país exigiendo al gobierno destinar mayores recursos. (Lea también: Plantón nacional por recorte presupuestal a la ciencia y la tecnología)

“Esta es una convocatoria que hace la comunidad académica y científica del país que ha estado al frente de la investigación, queremos levantar una voz de protesta frente a lo que viene sucediendo con el presupuesto de la tecnología e innovación en el país”, dijo.

Respecto al recorte de cerca del 41% que tendrá la ciencia e investigación, Patiño sostuvo que “todos tenemos algún grado de responsabilidad, los decisores políticos del país no ven la investigación como un índice de crecimiento social y si nos comparamos con los países ricos que quieren seguir teniendo un crecimiento económico sostenido, invierten mucho más en investigación”.

Sin embargo, cuestionó que en Colombia no se vea como una prioridad la educación y la ciencia, “la generación de productos primarios hace que el tema de ciencia y tecnología no tenga lugar en el país y es que dejar el costo que tiene de inaugurar carreteras, edificios no es fácil, hemos sido cómplices porque no hemos sido capaces de levantar la voz, de no ejercer la voz política que tendríamos”.

Aseguró además que sigue siendo precaria la situación de algunas universidades en el país que le han apostado a la investigación y desarrollo, eso hace que los recursos no sean suficientes y son el motor fundamental para mantener vivas las instituciones”.

En este sentido sostuvo que 20 años después que varios académicos hubieran advertido el difícil panorama para la educación, estamos hablando de lo mismo, “la misión de educación, ciencia y desarrollo hace 23 años dejó una hoja de ruta que era adecuada pero muy poco de lo que se planteó se puso en discusión, esto pasó a un anaquel donde solamente los académicos lo recordábamos de vez en cuando”.

Recordó que el promedio que invierten los países que hacen parte de la OCDE está por encima del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), “pero nosotros llegamos apenas al 0.19%, eso quiere decir que nos falta demasiado y es que gran parte del sector privado, solo se movería cuando viera un compromiso real del Estado”, dijo.

Esta jornada de plantón, en la cual la comunidad educativa entregará firmas para pedirle al presidente Santos aumentar el presupuesto, se desarrollará en Bogotá, Cali, Medellín, Buacaramanga, entre otras ciudades capitales.