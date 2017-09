Conozca el “Netflix” del Gobierno colombiano que es gratuito y para toda la familia

RCN Radio - Sindy Valbuena

En Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales de latinoamérica, se presentó la apuesta del Gobierno llamada RTVC Play que ofrece servicio de contenidos audiovisuales sin costo.

El Sistema de Medios Públicos de Colombia afirmó que tiene diferentes opciones y géneros para que toda la familia pueda ver televisión sin costo y desde cualquier dispositivo.

Actualmente, ingresan a la plataforma entre 8 mil y 13 mil personas desde cualquier parte del mundo.

Este año se hizo la apuesta con diferentes contenidos exclusivos; uno de ellos es Estudio 5, una serie que reúne entrevistas de personas que crecieron viendo televisión, creándola y trabajando en ella.

También se puede ver Mundos Paralelos, un programa que tiene series independientes y que plantea qué sería la vida si algo no fuera común, por ejemplo, qué hubiera pasado si los ingleses hubieran llegado a Colombia y no los españoles; qué pasa si no hubiera internet?.

El Ministerio de Tecnologías ha apoyado el proyecto tecnológico que permitirá a muchas personas ver incluso programas que en el canal por cable no pudieron disfrutar.