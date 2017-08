¿Qué debo tener en cuenta para ver el eclipse de sol y cuidar mis ojos?

AFP

En Colombia se podrá disfrutar del eclipse total de Sol que se dará el próximo lunes 21 de agosto, sin embargo, en esta parte de América no se podrá observar un 100% ya que la sombra es pequeña, solo 120 kilómetros de diámetro.

La visibilidad será del 40%, diferente a Estados Unidos en donde se verá en todo su esplendor.

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones ya que el Sol nunca se debe observar de frente y mucho menos con un eclipse.

1. No ver el eclipse directamente

2. No usar radiografías, ni vidrio templado

3. No usar un balde con agua

4. Las gafas de cine 3D no cuentan con la protección necesaria, ni las gafas de sol así tengan filtro.

5. Usar vidrio de soldadura número 14

6. En Youtube hay tutoriales para hacer gafas especiales.

7. Ir a planetarios y observatorios donde se van hacer jornadas para ver el eclipse

8. En Bogotá habrá un evento especial en el parque Ciudad Montes.

9. No todos los telescopios sirven para ver el fenómeno; en su mayoría deben tener filtros solares.

El eclipse de Sol del próximo lunes no se veía en Colombia desde el año 1998, y se espera que el próximo sea en el 2073.