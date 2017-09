Esta es la agenda de Colombia 4.0, el encuentro de digital y de videojuegos de latinoamérica

Twitter @Col4punto0

El próximo 20 de septiembre inicia Colombia 4.0, un encuentro en Bogotá de los representantes del sector digital de latinoamérica en Corferias.

Esta es la agenda del evento:

Miércoles 20 de septiembre

2:00 p.m. Apertura de registro

4:00 p.m. Festival de cortos de Animación

6:00 p.m. Presentación Nolan Busnell, creador de Atari

7:00 p.m. Intervención del Ministro TIC, David Luna

7:45 p.m. Presentación de la banda Tribu Baharú

Jueves 21 de septiembre

– Agenda académica desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

– Taller Estudio Track de Música (todos los días)

– Mundo Hacker Day

– Get in The Ring Internacional

– Rueda de Negocios Colombia 4.0 – SofTIC

– Showcases de Colombia 4.0 (todos los días a las 5:30 p.m.)

Viernes 22 de septiembre

– Agenda académica desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

– Seminario Lab ‘Los hackers también visten de traje’

– Business Day Apps.co

Sábado 23 de septiembre

– Conversatorio ‘Las mujeres en la ciberseguridad’

– Hackergirls – Workshop en ‘Ethical Hacking’

– Exposición Björk Digital

– Premiación Crea Digital 2017