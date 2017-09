Ser gamer profesional podría ser el nuevo reto en los Juegos Olímpicos

Xbox

¿Un ‘geek’ fanático de los videojuegos puede ser pronto campeón olímpico? Esa posibilidad, que parecía una locura hace unos años, hace un tiempo que ha dejado de parecer tan disparatada: el eSport, cuya importancia no deja de crecer, tiene aspiraciones muy altas, entre ellas la de de entrar en los Juegos Olímpicos.

Es sin duda el gran sueño de muchos actores y responsables de los juegos electrónicos deportivos: que esa disciplina, teóricamente tan alejada del deporte tradicional, reciba el aval olímpico, que marcaría un antes y un después.

La puerta quedó entreabierta a principios de agosto por Tony Estanguet, el presidente del comité de París-2024, unas semanas antes de que la capital francesa recibiera oficialmente la sede olímpica para dentro de siete años: “Tenemos que abordar el tema porque no se puede ignorar diciendo que no es para nosotros o que no es compatible con los Juegos Olímpicos. Es interesante que hablemos de ello todos juntos, para comprender mejor cómo funciona y por qué el eSport tiene tanto éxito”.

Una pequeña revolución, ya que incluso antes de poder formar parte de los Juegos Olímpicos, el eSport tiene que recorrer un gran camino para poder ser aceptado globalmente como un deporte.

“Eso es un debate en curso”, declaró Kenneth Fok, el recién elegido presidente de la Federación Asiática de eSport (ASEF), en una entrevista a la AFP. “El eSport requiere numerosas competencias y aptitudes que lo convierten en un deporte, como la resistencia, el trabajo en equipo, entre cinco y seis personas, o la reactividad”, estima.

AFP Y RCN Radio