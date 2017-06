Herramientas y eventos de Google para celebrar en Colombia el mes mundial del orgullo gay

Google

El arcoiris, símbolo de la comunidad LGBTI, será el protagonista para celebrar el mes mundial del orgullo gay y Colombia no es ajeno a esto, pues YouTube, Mapas, Búsqueda y Google Allo tendrán iniciativas al respecto.

“Queremos aumentar el acceso a oportunidades derribando barreras y empoderando a todas las personas a través de la tecnología, sólo teniendo diversas formas de pensar logramos ser verdaderamente innovadores”, afirmó Daniel Castelblanco, líder del proyecto de Diversidad de Google Colombia.

En la interfaz de cada una de las herramientas de Google estará el arcoiris, por ejemplo, en YouTube se presentarán videos constantemente de los youtubers más importantes del ámbito de la comunidad LGBTI. Ellos viajarán a Brasil y México para crear contenidos de las celebraciones como marchas y desfiles.

La etiqueta más usada es #OrgulloDeSer y las cuentas @GoogleEspanol y @YoutubeEspanol en Twitter.

En el chat de Google Allo, habrá emojis especiales:

Actividades

Más de 12 organizaciones como Yaaj México, Colombia Diversa, It Gets Better, Pride Connection y FMELGBT, estarán mostrando información digital al respecto.

Así mismo, la Fundación Sergio Urrego estuvo en las oficinas de Google compartiendo con diferentes niños, usando realidad virtual, la manera en que el mundo celebra el mes del Orgullo.

Rcn Radio estuvo en la celebración en Colombia