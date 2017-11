5 recomendaciones para que una empresa colombiana no desaparezca por falta de tecnología

Si bien hay muchas empresas que han fracasado o reducido su producción por no acoger las nuevas tecnologías, hay opciones para retomar e iniciar un proceso de transformación digital.

RCN Radio consultó a expertos de seguridad informática y por ejemplo, y la compañía A3SEC determinó que quien no se digitalice y se reinvente, en poco tiempo acabará siendo irrelevante.

Las recomendaciones principales son:

1) Pensar en digital. Las organizaciones no pueden culminar un proceso de transformación digital si no son capaces de cambiar la cultura de la empresa, de nada vale que desde un departamento concreto se realicen acciones puntuales si no van acompañadas de un cambio cultural en toda la organización, en donde prime la innovación en contra de la burocracia y las jerarquías.

2) Construir modelos empresariales eficiente y escalables: la rápida evolución de las nuevas tecnologías obliga a que los modelos y procesos en las empresas sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a esos cambios.

3) Poner al cliente en el centro de toda la estrategia: Es fundamental escuchar y entender qué es lo que quieren los consumidores y, hoy en día, existen multitud de herramientas capaces de monitorear las conversaciones que los usuarios trasladan a internet sobre los productos, las marcas, los servicios.

4) Empleo de tecnología Open Source:. las tecnologías Open Source son necesarias en todo proceso de transformación digital porque, permitirá adaptarse a los cambios de una forma ágil y estable.

5) Explotar las oportunidades que el Big Data ofrece. El mundo está en la era del dato. Los consumidores van dejando pequeños rastros de información que, unidos, pueden suponer una oportunidad para las empresas.

Ser capaces de transformar esa cantidad de datos en información relevante para la toma de decisiones es fundamental.

Ahora es necesario poner el dato en el centro de la estrategia que al cliente.