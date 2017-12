Lo más buscado en la tienda de Apple en música, libros y juegos

Apple

Apple presentó una lista de lo más buscado en Colombia relacionado con los artistas, álbumes, libros, aplicaciones y juegos más descargados durante el año 2017.

Los datos fueron recopilados por las plataformas de Apple Music, iTunes y iBooks elegidos por la gente y el Best of 2017.

Top álbumes

· Ed Sheeran – (Deluxe Edition)

· Cartel de Santa – Viejo Marihuano

· The Weeknd – Starboy

· Maluma – Pretty Boy, Dirty Boy

· J Balvin – Energía

· Bruno Mars – 24K Magic

· Nicky Jam – Fénix

· Alejandro Fernández – Rompiendo Fronteras

· Ariana Grande – Dangerous Woman

· Justin Bieber – Purpose (Deluxe Edition)

· CNCO – Primera Cita

Top canciones

· Luis Fonsi – Despacito (feat. Daddy Yankee)

· Ed Sheeran – Shape of You

· Danny Ocean – Me Rehuso

· Maluma – Felices Los 4

· Shakira – Chantaje (feat. Maluma)

· Ricky Martin – Vente Pa’ Ca (feat. Maluma)

· CNCO – Reggaetón Lento (Bailemos)

· Carlos Vives – La Bicicleta (feat. Shakira)

· Christian Nodal – Adios Amor

· Manuel Turizo – Una Lady Como Tu

· Zion & Lennox – Otra Vez (feat. J Balvin)

· The Chainsmokers – Closer (feat. Halsey)

iBooks

· Los highlights de ficción:

· It / Stephen King

· La razón de estar contigo / W. Bruce Cameron

· Por trece razones / Jay Asher

· Movies / iTunes

· Moana – Un Mar de Aventuras

· Sing ¡Ven y Canta!

· Trolls

App Store – Best of 2017

iPhone: Top 10 de apps gratuitas

1. WhatsApp Messenger

2. Messenger

3. Facebook

4. YouTube: Watch Listen Stream

5. Instagram

6. Spotify Music

7. Uber

8. Snapchat

9. Netflix

10. Google Maps – GPS Navigation

iPhone: Top 10 de apps de pago

1. Enlight

2. LightX

3. Full Fitness: Exercise Workout Trainer

4. Scanner for Me + OCR

5. Facetune

6. Afterlight

7. 7 Minute Workout Challenge

8. Glitché

9. Live Wallpapers for Me – Animated HD Backgrounds

10. iScanner – PDF Document Scanner App

iPad: Top 10 de juegos gratuitos

1. Super Mario Run

2. Clash Royale

3. ROBLOX

4. Piano Tiles 2™(Don’t Tap The White Tile 2)

5. Subway Surfers

6. Bowmasters – Multiplayer Game

7. Roll the Ball® – slide puzzle

8. Geometry Dash World

9. Minion Rush

10. Sniper 3D: Shoot to Kill FPS