Los 6 consejos para mejorar la seguridad en Facebook, especialmente de los niños

Son varios los riesgos que se corren en internet, especialmente en las redes sociales donde el narcisismo y la necesidad de contar lo que se hace al día, generan peligros para los usuarios.

A3SEC hizo un estudio y determinó que no solo los adultos tienen problemas al navegar sino también los menores de edad, quienes son extorsionados con las fotografías que publican ellos o bien, sus padres de familia.

Estos son los consejos más importantes:

1.La edad mínima para crear una cuenta en Facebook son los 13 años, después de esta edad se recomienda tener presente la configuración de privacidad para determinar quién puede acceder o no al contenido que se publique.

2. Los anuncios publicitarios pueden tener virus, por tanto, si se desconoce la marca o el link, se debe obviar la información.

3. Facebook no es una red social mala, de hecho cumple con su función de conectar, sin embargo, hay personas que se aprovechan de quienes no saben ser prudentes en sus publicaciones. Hay que tener en cuenta que hay pederastas y extorsionistas navegando con perfiles falsos. Por tanto, no hable no acepte solicitudes de amistad de quien no conoce.

Lo más importante para los padres de familia e evitar publicar fotografías de sus hijos menores de edad.

4. Utilizar la sección “¿Quiénes pueden conectarse conmigo?”. Es un acceso directo, ubicado a la derecha del nombre del perfil, que permite controlar quiénes pueden solicitar amistad y definir filtros de los mensajes.

5. No dar información personal a desconocidos y mucho menos a entidades ya que muchos hackers se hacen pasar hasta por asesores de banca o entidades públicas.

6. Denunciar el contenido abusivo.