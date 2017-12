Los videos más vistos en Youtube durante el 2017

Youtube

La plataforma de videos más importante del mundo, Youtube, presentó la lista de lo más visto durante este año en el mundo y el género del reggaetón fue tendencia con dos protagonistas colombianos, J Balvin y Nicky Jam.

Las canciones más importantes para muchos en la plataforma fueron felices los 4 y MIGente.

Así mismo, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee también fueron tendencia.

En Colombia el humor y las canciones infantiles tuvieron más visualizaciones. Estas fueron las tendencias en el país:

No musicales

1. LUIS FONSI / DESPACITO /HASSAM / Parodia Por Rogelio Pataquiva

2. La Dinastia Cap 1

3. ROAST YOURSELF CHALLENGE – PAUTIPS

4. Luis Fonsi – Despacito (PARODIA/Parody) ft. Daddy Yankee & Justin Bieber

5. TOP 10 TRUCOS INCREÍBLES CON GLOBOS!

Youtube Kids

1. LA VACA LECHERA y Más Canciones. Familia Telerin. Colección Canciones Infantiles.

2. Cuidamos de 3 Adorables Hámsters

3. Huevos Sorpresa de Pocoyó y Pato en Español de Plastilina Play Doh

4. Huevos Sorpresas Mágicos Show de la Piscina de Pelotas | Diversión ChuChu TV Sorpresa

5. Masha y el Oso – Episodios favoritos de Masha (Mejor compilación de los dibujos animados)

Videos musicales

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2. Una Lady Como Tú – MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

3. 05. El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

4. J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

5. Maluma – Felices los 4 (Official Video)

La tendencia en el mundo

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

3. J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

4. Maluma – Felices los 4 (Official Video)

5. Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]